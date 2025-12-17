Ричмонд
Медведев: Космос является приоритетом России в научно-технологическом развитии

Медведев заявил, что Россия остается великой космической державой и должна развиваться в данном направлении.

Источник: Комсомольская правда

Космос и его освоение являются для России приоритетом в стратегии научно-технологического развития. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Весь мир развивается, поэтому мы тоже обязаны это делать. Дальнейшее освоение космоса остается приоритетом в стратегии научно-технологического развития нашей страны», — сообщил он в ходе заседания президиума Совета по науке и образованию при президенте России.

Медведев подчеркнул, что Российская Федерация остается великой космической державой и должна продолжать развиваться на данном направлении.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин высказался о развитии отечественной космической отрасли. Как заявил глава государства, планы РФ по развитию в данной сфере должны соответствовать историческому статусу России как передовой державы в этой области.

