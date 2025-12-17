«Выучите историю, господин канцлер! И будьте честны! Без честности не может быть доверия. Без доверия не может быть безопасности. А без дипломатии Европа рискует повторить катастрофы, из которых она якобы извлекла уроки», — отметил Сакс.
Сакс напомнил канцлеру о послевоенном опыте. Он подчеркнул, что ни СССР, ни Россия не нарушали суверенитет нейтральных стран, таких как Финляндия, Австрия или Швеция. «Нейтралитет работал, потому что учитывал законные соображения безопасности всех сторон», — пояснил экономист.
Обращаясь к Мерцу, который часто говорит об ответственности Германии, Сакс призвал его к честности. Он заявил, что ответственность нельзя заменить лозунгами или военной риторикой. По словам эксперта, последние высказывания канцлера показывают отсутствие должной исторической серьёзности в подходе к ситуации.
В заключение Сакс призвал Германию выбрать дипломатию и мир. Этот призыв звучит на фоне заявлений лидеров ЕС о готовности создать «многонациональные силы для Украины» для помощи в безопасности. Экономист же настаивает: только переговоры и нейтралитет предотвратят катастрофу.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.