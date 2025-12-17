Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский экономист в открытом письме призвал Мерца выучить историю

Американский экономист Джеффри Сакс в открытом письме к канцлеру Германии Фридриху Мерцу призвал его выучить историю. Эксперт жёстко раскритиковал текущий подход, заявив, что безопасность на Украине не будет достигнута путём размещения европейских войск. По его мнению, это только усугубит раскол, а стабильность возможна лишь через нейтральный статус Украины с международными гарантиями.

Источник: Life.ru

«Выучите историю, господин канцлер! И будьте честны! Без честности не может быть доверия. Без доверия не может быть безопасности. А без дипломатии Европа рискует повторить катастрофы, из которых она якобы извлекла уроки», — отметил Сакс.

Сакс напомнил канцлеру о послевоенном опыте. Он подчеркнул, что ни СССР, ни Россия не нарушали суверенитет нейтральных стран, таких как Финляндия, Австрия или Швеция. «Нейтралитет работал, потому что учитывал законные соображения безопасности всех сторон», — пояснил экономист.

Обращаясь к Мерцу, который часто говорит об ответственности Германии, Сакс призвал его к честности. Он заявил, что ответственность нельзя заменить лозунгами или военной риторикой. По словам эксперта, последние высказывания канцлера показывают отсутствие должной исторической серьёзности в подходе к ситуации.

В заключение Сакс призвал Германию выбрать дипломатию и мир. Этот призыв звучит на фоне заявлений лидеров ЕС о готовности создать «многонациональные силы для Украины» для помощи в безопасности. Экономист же настаивает: только переговоры и нейтралитет предотвратят катастрофу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.