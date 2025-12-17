Американский экономист в открытом письме призвал Мерца выучить историю

Американский экономист Джеффри Сакс в открытом письме к канцлеру Германии Фридриху Мерцу призвал его выучить историю. Эксперт жёстко раскритиковал текущий подход, заявив, что безопасность на Украине не будет достигнута путём размещения европейских войск. По его мнению, это только усугубит раскол, а стабильность возможна лишь через нейтральный статус Украины с международными гарантиями.