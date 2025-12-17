Мерц допустил завершение переговоров по Украине в ближайшие недели

Напомним, 14−15 декабря в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам встречи лидеры стран ЕС выступили с заявлением о гарантиях безопасности для Украины и мерах по урегулированию конфликта, включая инициативу о размещении многонациональных сил и поддержании численности ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.