Мерц допустил завершение переговоров по Украине в ближайшие недели

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что рассчитывает на завершение дипломатического процесса мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели.

Источник: Аргументы и факты

Выступая в бундестаге, он выразил надежду, что начавшийся дипломатический процесс в ближайшие недели будет продолжен и, возможно, завершен. Трансляция заседания велась на официальном сайте парламента Германии.

При этом канцлер не привел аргументов, подтверждающих вероятность такого развития событий.

Напомним, 14−15 декабря в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам встречи лидеры стран ЕС выступили с заявлением о гарантиях безопасности для Украины и мерах по урегулированию конфликта, включая инициативу о размещении многонациональных сил и поддержании численности ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.

Мерц не стал исключать возможность участия Бундесвера в многонациональных силах для Украины. При этом он отметил, что в случае реализации такого сценария должно быть достигнуто соглашение о прекращении огня с Россией.

После его заявлений лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала Мерца за возможное участие немецкой армии в так называемых многонациональных силах, выразив несогласие с его позицией.

