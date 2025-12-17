Генсек ООН провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого обсудил с лидером Боливарианской Республики рост напряженности в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы всемирной организации.