Генсек ООН провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы

«В ходе разговора Генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости стран-членов соблюдать международное право, в частности Устав ООН, проявлять сдержанность и ослаблять напряженность для сохранения региональной стабильности», — говорится в сообщении.

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого обсудил с лидером Боливарианской Республики рост напряженности в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы всемирной организации.

«Генеральный секретарь провел телефонный разговор с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро касательно текущей напряженности в регионе. В ходе разговора Генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости стран-членов соблюдать международное право, в частности Устав ООН, проявлять сдержанность и ослаблять напряженность для сохранения региональной стабильности», — говорится в сообщении, распространенном среди журналистов. -0-

