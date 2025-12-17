Bloomberg: Турция хочет вернуть России купленные в 2017 году ЗРК С-400

По данным Bloomberg, в вопросе возврата С-400 давление на Турцию оказывает администрация президента США Дональда Трампа: этот вопрос уже обсуждался на их встрече с Эрдоганом в Белом доме в сентябре. Недавно посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара близка к отказу от российских систем ПВО, и предположил, что вопрос может быть решен в ближайшие полгода. В свою очередь, неназванный турецкий дипломат заявил изданию, что Турция ожидает снятия ограничений на военное сотрудничество с Соединенными Штатами в следующем году.