Politico: РФ и США проведут переговоры по Украине в выходные в Майами

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Делегации РФ и США в предстоящие выходные, как ожидается, встретятся в Майами (штат Флорида) для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. С таким утверждением выступила американская газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в публикации, в консультациях, предположительно, примут участие специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

