Оказавшийся разведчиком Протасевич стал ведущим на ТВ в Белоруссии

Напомним, Протасевич считался одним из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали, Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил Протасевич к восьми годам лишения свободы, однако 16 мая того же года он был помилован президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В октябре белорусский лидер заявил, что Протасевич являлся сотрудником белорусской разведки.