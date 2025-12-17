Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оказавшийся разведчиком Протасевич стал ведущим на ТВ в Белоруссии

На телеканале СТВ вышла первая программа с участием Протасевича.

Источник: Аргументы и факты

Роман Протасевич, считавшийся в Белоруссии оппозиционером, в итоге оказавшийся сотрудником разведки этой страны, стал телеведущим.

Сообщается, что теперь он работает ведущим информационно-аналитической программы «Без прикрытия» на телеканале СТВ, первая передача с участием Протасевича вышла в среду, 17 декабря.

Напомним, Протасевич считался одним из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали, Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил Протасевич к восьми годам лишения свободы, однако 16 мая того же года он был помилован президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В октябре белорусский лидер заявил, что Протасевич являлся сотрудником белорусской разведки.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше