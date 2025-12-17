«Вопрос непростой»: Мерц увильнул от ответа на вопрос об отправке солдат ФРГ на Украину

«В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос — один из них», — заявил канцлер. Он отметил, что любые гарантии безопасности для Киева, включая развёртывание многонациональных сил, возможны только после прекращения огня, которое «необходимо согласовать с Россией».