«Вопрос непростой»: Мерц увильнул от ответа на вопрос об отправке солдат ФРГ на Украину

«В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос — один из них», — заявил канцлер. Он отметил, что любые гарантии безопасности для Киева, включая развёртывание многонациональных сил, возможны только после прекращения огня, которое «необходимо согласовать с Россией».
Эти заявления прозвучали на фоне активных переговоров Запада по украинскому урегулированию. На прошлой неделе в Берлине прошли консультации с участием эмиссаров США. Лидеры ЕС уже предложили направить на Украину многонациональные силы для «гарантий безопасности». Сам Мерц считает, что это позволит избежать «ошибок 2014 года».
При этом Москва заявляет о готовности к диалогу. Переговоры представителей США с Владимиром Путиным в Кремле были названы содержательными. В Кремле подчёркивают, что успехи российской армии влияют на ход переговоров, а пространство для решений Киева сокращается.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.