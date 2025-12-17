Польша развернет производство мин для размещения на границе с Россией

Согласно конвенции, в течение четырех лет после того, как документ вступит для них в силу, участники обязаны уничтожить все свои запасы этих боеприпасов. Также они должны каждый год сообщать о своих запасах, ходе программ их уничтожения и обо всех заминированных противопехотными минами районах.