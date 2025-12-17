Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон: Трамп утром 18 декабря может объявить войну Венесуэле

Президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле в ходе своего утреннего обращения к нации. Журналист Такер Карлсон заявил, что члены Конгресса были проинформированы о предстоящем объявлении военных действий, хотя и отметил, что не уверен в достоверности этих данных.

«Будет ли это действительно — кто его знает, я не знаю. Я никогда не хочу преувеличивать то, что знаю, а моих знаний вообще довольно мало, но член Конгресса сказал мне это сегодня утром», — отметил американский журналист.

В то же время представители Белого дома сообщили, что речь главы государства будет посвящена итогам года и новым инициативам.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к всемирным протестам против политики США, назвав её «пиратством», и объявил о подготовке масштабных акций. Соединённые Штаты, в свою очередь, усиливают военное присутствие в Карибском регионе, перебрасывая туда истребители, самолёты радиоэлектронной борьбы и вертолёты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше