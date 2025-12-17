Такер Карлсон: Трамп утром 18 декабря может объявить войну Венесуэле

«Будет ли это действительно — кто его знает, я не знаю. Я никогда не хочу преувеличивать то, что знаю, а моих знаний вообще довольно мало, но член Конгресса сказал мне это сегодня утром», — отметил американский журналист.
В то же время представители Белого дома сообщили, что речь главы государства будет посвящена итогам года и новым инициативам.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к всемирным протестам против политики США, назвав её «пиратством», и объявил о подготовке масштабных акций. Соединённые Штаты, в свою очередь, усиливают военное присутствие в Карибском регионе, перебрасывая туда истребители, самолёты радиоэлектронной борьбы и вертолёты.
