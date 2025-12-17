В ЕС призвали устранить внутренние границы для движения войск

«Парламент подчеркивает, что военная мобильность является приоритетом сотрудничества ЕС и НАТО и имеет ключевое значение для обеспечения перемещения союзных сил в мирное время, в период кризиса или в условиях конфликта. В резолюции содержится призыв к регулярным совместным учениям и тестированию процедур для выявления и устранения существующих препятствий. Депутаты также считают необходимым, чтобы ЕС следовал примеру НАТО и обеспечил возможность пересечения внутренний границ союза силами быстрого реагирования в течение трех дней в мирное время и 24 часов в кризисной ситуации», — добавляется в заявлении.