Белый дом обновил таблички Байдена и Обамы на «президентской аллее славы»

Источник: Аргументы и факты

Белый дом обновил информационные таблички на «президентской аллее славы», добавив резкие описания последних экс-президентов.

Так, в одном из описаний Джо Байден назван худшим президентом в истории Соединенных Штатов. Барак Обама, в свою очередь, описан как одна из наиболее спорных фигур в американской политике.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заменил портрет своего предшественника Джо Байдена на «президентской аллее славы» в западном крыле Белого дома. Так, на месте портрета Байдена теперь находится изображение автопера.

Трамп неоднократно заявлял, что бывший глава государства лично не подписал ни одного документа, и отметил, что устройством для автоподписи мог пользоваться кто угодно без ведома Байдена.

