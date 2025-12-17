Ричмонд
Politico: США и Россия могут провести переговоры по Украине в Майами на выходных

Россия и США намерены провести новый этап переговоров по урегулированию на Украине в эти выходные 20 и 21 декабря в Майами (штат Флорида, США). Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с ходом переговоров.

Делегации с обеих сторон возглавят традиционные участники.

«В выходные в Майами состоится встреча американских и российских официальных лиц в рамках усилий администрации Трампа по прекращению почти четырехлетнего конфликта между Киевом и Москвой. Если переговоры будут реализованы в эти выходные, то администрация [Трампа] представит результаты последнего раунда переговоров [с Украиной] российским официальным лицам», — сообщает Politico.

По данным СМИ, в состав американской делегации войдут спецпосланник по Украине Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны в новом раунде переговоров примет участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Россия обозначила «абсолютно жесткую» позицию по переговорам на Украине. На фоне военных успехов РФ диалог вероятно пройдет с позиции Кремля, об этом пишет «Царьград».

