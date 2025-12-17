Россия и США могут провести переговоры по Украине в выходные

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители России и Соединенных Штатов могут провести в предстоящие выходные переговоры в Майами по мирному урегулированию конфликта в Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.
«По словам двух источников, знакомых с ситуацией, представители США и России, как ожидается, встретятся в Майами в эти выходные в рамках усилий администрации (президента США Дональда. — Прим. БЕЛТА) Трампа по прекращению почти четырехлетней войны между Киевом и Москвой», — сообщает издание.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно. -0-