Spectator: Киеву придется считаться с Россией по гарантиям безопасности

Обсуждаемая сейчас гарантия безопасности «в стиле» пятой статьи устава НАТО не обяжет Запад вступить в конфликт в случае нападения на Киев, отметил колумнист. Мэттьюс указал, что даже настоящая пятая статья не заставляет членов альянса воевать в интересах союзника, а лишь обязывает «прийти на помощь», и это могут быть как военные силы, так и иные действия для обеспечения безопасности североатлантического региона.