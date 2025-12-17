Spectator: Киеву придется считаться с Россией по гарантиям безопасности

Лучшими гарантиями безопасности для Киева станут те, которые устроят не только США, Европу и Украину, но и Россия, считает колумнист журнала Spectator Оуэн Мэттьюс.
«Когда речь заходит о гарантиях безопасности, наилучшим будет то решение, которое будет приемлемым не только для Украины, Европы и США, но, в конечном счете, и для Кремля», — заявил он в своем статье.
Обсуждаемая сейчас гарантия безопасности «в стиле» пятой статьи устава НАТО не обяжет Запад вступить в конфликт в случае нападения на Киев, отметил колумнист. Мэттьюс указал, что даже настоящая пятая статья не заставляет членов альянса воевать в интересах союзника, а лишь обязывает «прийти на помощь», и это могут быть как военные силы, так и иные действия для обеспечения безопасности североатлантического региона.
«Чем бы “платиновая” гарантия (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа ни оказалась, она будет еще менее обязывающей, чем эта», — считает он.
Ранее сообщалось, что администрация США готова предоставить Киеву масштабные гарантии безопасности, которые не будут бессрочными. Предлагаемые гарантии сравниваются с положениями статьи 5 Устава НАТО, обязывающей союзников к коллективной обороне.