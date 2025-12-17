Politico: Россия и США могут провести переговоры по Украине на выходных

Делегации России и США могут провести переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Украине в предстоящие выходные. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.
«Представители США и России, как ожидается, встретятся в эти выходные в рамках усилий администрации Трампа по прекращению конфликта между Киевом и Москвой», — говорится в статье.
В материале отмечается, что встреча представителей Москвы и Вашингтона может пройти в Майами.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров оценил последние контакты с США по ситуации на Украине. Как подчеркнул министр, страны Запада по-разному реагируют на украинский конфликт. Особую критику вызывает подход к урегулированию со стороны Европы. Однако США, по словам Лаврова, стали глубже понимать позицию России в вопросе конфликта и его разрешения.