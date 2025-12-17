Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Россия и США могут провести переговоры по Украине на выходных

Представители Москвы и Вашингтона могут встретиться в Майами для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Делегации России и США могут провести переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Украине в предстоящие выходные. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«Представители США и России, как ожидается, встретятся в эти выходные в рамках усилий администрации Трампа по прекращению конфликта между Киевом и Москвой», — говорится в статье.

В материале отмечается, что встреча представителей Москвы и Вашингтона может пройти в Майами.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров оценил последние контакты с США по ситуации на Украине. Как подчеркнул министр, страны Запада по-разному реагируют на украинский конфликт. Особую критику вызывает подход к урегулированию со стороны Европы. Однако США, по словам Лаврова, стали глубже понимать позицию России в вопросе конфликта и его разрешения.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше