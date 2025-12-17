Politico: Россия и США могут провести переговоры по Украине на выходных

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров оценил последние контакты с США по ситуации на Украине. Как подчеркнул министр, страны Запада по-разному реагируют на украинский конфликт. Особую критику вызывает подход к урегулированию со стороны Европы. Однако США, по словам Лаврова, стали глубже понимать позицию России в вопросе конфликта и его разрешения.