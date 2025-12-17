Путин наградил военных, участвовавших в освобождении Северска

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды — медали «Золотая Звезда» — военнослужащим, удостоенным звания Героев Российской Федерации за освобождение города Северска. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Кремля.
В ходе церемонии глава государства отметил, что в сложнейших условиях бойцы и их однополчане преодолели мощную эшелонированную оборону противника, освободив значимый для России город. Путин также подчеркнул, что установление контроля над Северском создало для Вооружённых Сил РФ условия для развития наступления в направлении Славянска.
Напомним, что 11 декабря Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале видеокадры из освобождённого Северска, расположенного на территории Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что Украина потеряла в зоне СВО технику, артиллерийские установки, роботов и БПЛА.
