Сенат США утвердил миллиардера Айзекмана главой НАСА

Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние порядка двух миллиардов долларов он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.