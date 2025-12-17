17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил сделку по экспорту природного газа в Египет на сумму $35 млрд — крупнейшую газовую сделку в истории Израиля. Об этом пишет агентство Associated Press.
В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он утвердил соглашение об экспорте природного газа в Египет на сумму $35 млрд. По его словам, это соглашение также может способствовать восстановлению отношений между двумя государствами, которые были напряжены на фоне двухлетней войны в секторе Газа.
Поставки газа в Египет будут осуществляться в течение ближайших 15 лет американским энергетическим гигантом Chevron, который является одним из ключевых владельцев газового месторождения у побережья Израиля в Средиземном море. Ожидается, что половина доходов от сделки поступит в государственную казну Израиля.
В записанном видеообращении Нетаньяху заявил, что соглашение «значительно укрепляет позиции Израиля как региональной энергетической державы и способствует стабильности в нашем регионе».
Египет, граничащий как с Израилем, так и с сектором Газа, выступал ключевым посредником между Израилем и палестинским движением ХАМАС на пути к соглашению о прекращении огня, достигнутому при посредничестве США в октябре. В то же время Каир неоднократно резко критиковал израильскую военную операцию, в результате которой погибли десятки тысяч палестинцев и были нанесены масштабные разрушения в Газе.
Египет пока официально не подтвердил заявление Нетаньяху. -0-