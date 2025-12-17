Нетаньяху одобрил сделку по экспорту природного газа в Египет на сумму $35 млрд

Египет, граничащий как с Израилем, так и с сектором Газа, выступал ключевым посредником между Израилем и палестинским движением ХАМАС на пути к соглашению о прекращении огня, достигнутому при посредничестве США в октябре. В то же время Каир неоднократно резко критиковал израильскую военную операцию, в результате которой погибли десятки тысяч палестинцев и были нанесены масштабные разрушения в Газе.