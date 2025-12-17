Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху одобрил сделку по экспорту природного газа в Египет на сумму $35 млрд

По его словам, это соглашение также может способствовать восстановлению отношений между двумя государствами, которые были напряжены на фоне двухлетней войны в секторе Газа.

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил сделку по экспорту природного газа в Египет на сумму $35 млрд — крупнейшую газовую сделку в истории Израиля. Об этом пишет агентство Associated Press.

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он утвердил соглашение об экспорте природного газа в Египет на сумму $35 млрд. По его словам, это соглашение также может способствовать восстановлению отношений между двумя государствами, которые были напряжены на фоне двухлетней войны в секторе Газа.

Поставки газа в Египет будут осуществляться в течение ближайших 15 лет американским энергетическим гигантом Chevron, который является одним из ключевых владельцев газового месторождения у побережья Израиля в Средиземном море. Ожидается, что половина доходов от сделки поступит в государственную казну Израиля.

В записанном видеообращении Нетаньяху заявил, что соглашение «значительно укрепляет позиции Израиля как региональной энергетической державы и способствует стабильности в нашем регионе».

Египет, граничащий как с Израилем, так и с сектором Газа, выступал ключевым посредником между Израилем и палестинским движением ХАМАС на пути к соглашению о прекращении огня, достигнутому при посредничестве США в октябре. В то же время Каир неоднократно резко критиковал израильскую военную операцию, в результате которой погибли десятки тысяч палестинцев и были нанесены масштабные разрушения в Газе.

Египет пока официально не подтвердил заявление Нетаньяху. -0-

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше