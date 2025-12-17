Бельгийский постпред шокировал ЕС заявлением о замороженных активах России

Постоянный представитель Бельгии в Европейском союзе Петер Моорс вызвал недоумение среди коллег, заявив накануне саммита ЕС, что переговоры о возможном использовании замороженных российских активов откатываются назад.
Как сообщает газета Politico, в ходе обсуждения с другими постпредами Моорс констатировал: «Мы идём вспять».
Издание описывает это заявление, сделанное в конце встречи, как шокирующее. Также бельгийский представитель подчеркнул, что окончательное решение по вопросу использования активов России должен принимать премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
Ранее сообщалось, что ЕС ограничит Украину в использовании кредитов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.