Бельгийский постпред шокировал ЕС заявлением о замороженных активах России

Постоянный представитель Бельгии в Европейском союзе Петер Моорс вызвал недоумение среди коллег, заявив накануне саммита ЕС, что переговоры о возможном использовании замороженных российских активов откатываются назад.

Как сообщает газета Politico, в ходе обсуждения с другими постпредами Моорс констатировал: «Мы идём вспять».

Издание описывает это заявление, сделанное в конце встречи, как шокирующее. Также бельгийский представитель подчеркнул, что окончательное решение по вопросу использования активов России должен принимать премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Ранее сообщалось, что ЕС ограничит Украину в использовании кредитов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.