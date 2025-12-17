СМИ: Россия и США на выходных могут провести переговоры по Украине в Майами

Российская Федерация и Соединенные Штаты могут провести саммит по мирному урегулированию на Украине в конце текущей недели. Об этом в среду, 17 декабря, написало издание Politico, ссылаясь на источники.
— Представители США и РФ, как ожидается, встретятся в Майами в эти выходные в рамках усилий администрации американского президента Дональда Трампа по прекращению почти четырехлетней войны между Украиной и Россией, — сказано в статье.
Американский лидер на данный момент не принял решений о введении новых санкций против РФ. Об этом 17 декабря сообщили в агентстве Reuters со ссылкой на Белый дом.
Ранее в Bloomberg утверждали, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против российской энергетики в случае, если мирная сделка по Украине, по которой ведутся переговоры, не будет заключена.
17 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает о соответствующих планах Вашингтона. По его словам, любые санкции способны нанести серьезный вред налаживанию отношений между двумя странами.