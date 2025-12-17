Politico: подготовительные переговоры ЕС об изъятии активов России зашли в тупик

В ЕС не могут найти способ изъятия активов России.
Подготовительные переговоры послов стран Евросоюза об экспроприации российских активов зашли в тупик на заседании 17 декабря в Брюсселе. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на участников встречи Комитета постоянных представителей ЕС, где шла подготовка к саммиту союза 18−19 декабря.
«Менее, чем за 24 часа до начала саммита, на котором будет обсуждаться ситуация с российскими активами, посол Бельгии при ЕС Петер Морс заявил своим коллегам (на заседании Комитета постоянных представителей ЕС по проблеме активов России — прим. URA.RU), что этот переговорный процесс пошел вспять», — пишет Politico.
По данным издания, Бельгия потребовала от партнеров по ЕС неограниченных финансовых гарантий на случай экстренных последствий экспроприации российских средств. Брюссель настаивает, что страны союза должны разделить все возможные риски, если при изъятии около €185 млрд, замороженных на площадке депозитария Euroclear, королевство столкнется с исками или иными убытками. Позиция Бельгии не устроила большинство государств ЕС, в том числе из ‑за того, что требуемые гарантии не ограничены уровнем €210 млрд, который, по данным Politico, предлагала Еврокомиссия.
Российские власти ранее предупреждали о последствиях возможной экспроприации. Посол России в Бельгии Денис Гончар заявлял, что вне зависимости от выбранной Евросоюзом схемы изъятие российских активов будет считаться воровством. По его словам, ответные шаги Москвы последуют немедленно и приведут к значительным финансовым потерям для западных стран.