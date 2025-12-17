Politico: подготовительные переговоры ЕС об изъятии активов России зашли в тупик

По данным издания, Бельгия потребовала от партнеров по ЕС неограниченных финансовых гарантий на случай экстренных последствий экспроприации российских средств. Брюссель настаивает, что страны союза должны разделить все возможные риски, если при изъятии около €185 млрд, замороженных на площадке депозитария Euroclear, королевство столкнется с исками или иными убытками. Позиция Бельгии не устроила большинство государств ЕС, в том числе из ‑за того, что требуемые гарантии не ограничены уровнем €210 млрд, который, по данным Politico, предлагала Еврокомиссия.