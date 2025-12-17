В Британии рассказали, как Белый дом отреагировал на планы ЕС по российским активам

Как отметила газета, представители вашингтонской администрации выступили с предупреждением к Евросоюзу и Британии. В Белом доме заверили, что странам позже придется вернуть деньги Москве в случае изъятия. В США считают, что попытка использования активов РФ обернется затягиванием украинского конфликта.
«Европейцам придется это вернуть», — сообщил источник.
По мнению канцлера ФРГ Фридриха Мерца, шанс на достижение договоренности между странами ЕС по использованию российских активов оценивается в «50 на 50». Он указал на опасения некоторых государств по этому вопросу.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше