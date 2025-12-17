В Британии рассказали, как Белый дом отреагировал на планы ЕС по российским активам

Как отметила газета, представители вашингтонской администрации выступили с предупреждением к Евросоюзу и Британии. В Белом доме заверили, что странам позже придется вернуть деньги Москве в случае изъятия. В США считают, что попытка использования активов РФ обернется затягиванием украинского конфликта.