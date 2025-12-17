Ричмонд
В Британии рассказали, как Белый дом отреагировал на планы ЕС по российским активам

The Times узнала, что США не поддерживают планы ЕС по конфискации активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран-членов Евросоюза на грядущем саммите 18−19 декабря планировали обсудить действия по замороженным российским активами. Стало известно, как Вашингтон относится к такому европейскому плану. По версии The Times, США не поддерживают намерения ЕС конфисковать российские средства.

Как отметила газета, представители вашингтонской администрации выступили с предупреждением к Евросоюзу и Британии. В Белом доме заверили, что странам позже придется вернуть деньги Москве в случае изъятия. В США считают, что попытка использования активов РФ обернется затягиванием украинского конфликта.

«Европейцам придется это вернуть», — сообщил источник.

По мнению канцлера ФРГ Фридриха Мерца, шанс на достижение договоренности между странами ЕС по использованию российских активов оценивается в «50 на 50». Он указал на опасения некоторых государств по этому вопросу.

