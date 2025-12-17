США подняли в небо четыре самолета палубной авиации у берегов Венесуэлы

В среду журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя заявил, что президент Трамп в своем предстоящем обращении к нации, которое состоится в 5.00 мск четверга, может объявить о начале войны с Венесуэлой. При этом в Белом доме ранее сообщали, что речь президента будет посвящена итогам года и новым инициативам.
В настоящее время в воздушном пространстве находятся истребитель F/A-18E/F Super Hornet, два самолета радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубный тактический самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.
Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что американский суперавианосец USS Gerald Ford с ударной группой приблизился к Венесуэле на расстояние, позволяющее нанести быстрый авиаудар.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над ее нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в «превышении силы» после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.