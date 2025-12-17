Такер Карлсон: Трамп может объявить войну Венесуэле в ближайшее время

Американский журналист Такер Карлсон высказал предположение, что президент США Дональд Трамп может объявить о начале военных действий против Венесуэлы в своём обращении к нации утром 18 декабря. Это заявление прозвучало в ходе беседы с судебным аналитиком Эндрю Наполитано в подкасте на YouTube.
Карлсон сообщил, что, по имеющейся у него информации, члены Конгресса США были проинформированы о готовящемся объявлении войны, которое должно прозвучать в президентском выступлении в девять часов вечера 17 декабря (05:00 мск 18 декабря). При этом журналист подчеркнул, что не может с уверенностью утверждать, произойдёт ли это в действительности.
Напомним, 16 декабря Дональд Трамп анонсировал своё обращение к гражданам из Белого дома, не раскрыв его тему.
