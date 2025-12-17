Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС может принять решение по активам без согласия Бельгии, заявил Прево

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что Евросоюз должен до конца года определиться с вариантом финансирования Киева — через общий заем или использование активов РФ.

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Бельгии Максим Прево подтвердил в парламенте страны, что Евросоюз может принять решение об использовании российских активов простым квалифицированным большинством даже без согласия Бельгии. Об этом пишет ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что Евросоюз должен до конца года определиться с вариантом финансирования Киева — через общий заем или использование активов РФ.

«На столе находятся различные предложения, и действительно такие решения могут приниматься квалифицированным большинством. Таким образом, отдельное голосование или согласие Бельгии формально не являются обязательными, хотя при этом возникают вопросы к юридической основе подобного подхода. Это требует внесения определенных уточнений. Бельгия остается конструктивным членом ЕС, и интересы, которые мы отстаиваем, выходят за рамки исключительно нашей страны. Однако дополнительные риски, возникающие при выборе варианта “репарационного кредита”, должны быть надлежащим образом покрыты», — сказал Прево.

В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18−19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, против которого Венгрия строго выступает.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 млрд евро до 210 млрд евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18−19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ — это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если Еврокомиссия сможет продавить свое решение.

После начала российской спецоперации в Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 млрд евро. Из них более 200 млрд евро находятся в ЕС, в том числе 180 млрд на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 млрд евро из доходов от замороженных активов России. -0-

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше