Россия и США могут обсудить мирный план по Украине 20−21 декабря в Майами

Также в Майами может состояться очередной раунд переговоров между США и Украиной. В ходе встречи стороны будут детально изучать карты. Ранее сообщалось, что США хотят в кратчайшие сроки обратиться к России с наиболее сильным пакетом предложений по урегулированию на Украине.