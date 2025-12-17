Россия и США могут обсудить мирный план по Украине 20−21 декабря в Майами

Ранее американская администрация заявила о разработке мирного плана. В Кремле, в свою очередь, подтвердили открытость к переговорам и готовность обсуждать урегулирование на основе ранее озвученных принципов.
Также в Майами может состояться очередной раунд переговоров между США и Украиной. В ходе встречи стороны будут детально изучать карты. Ранее сообщалось, что США хотят в кратчайшие сроки обратиться к России с наиболее сильным пакетом предложений по урегулированию на Украине.
