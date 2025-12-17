Ричмонд
Россия и США могут обсудить мирный план по Украине 20−21 декабря в Майами

Представители России и Соединённых Штатов могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Майами в ближайшие выходные. Как сообщает Politico со ссылкой на осведомлённые источники, встреча состоится в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение войны.

Ранее американская администрация заявила о разработке мирного плана. В Кремле, в свою очередь, подтвердили открытость к переговорам и готовность обсуждать урегулирование на основе ранее озвученных принципов.

Также в Майами может состояться очередной раунд переговоров между США и Украиной. В ходе встречи стороны будут детально изучать карты. Ранее сообщалось, что США хотят в кратчайшие сроки обратиться к России с наиболее сильным пакетом предложений по урегулированию на Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

