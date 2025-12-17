Авиация ВМС США поднята в небо у берегов Венесуэлы

У берегов Венесуэлы зафиксирован подъём в воздух четырёх самолётов палубной авиации Военно-морских сил США.
Согласно данным сервиса мониторинга полётов Flightradar24, в небе находятся истребитель F/A-18E/F Super Hornet, два самолёта радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубный тактический самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Advanced Hawkeye.
Ранее Такер Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Венесуэле в ближайшее время.
