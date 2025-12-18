Ричмонд
Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике

«Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек», — сказал Александр Лукашенко.

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает своего российского коллегу Владимира Путина сильным политиком, которому не чужды и человеческие качества. Об этом глава белорусского государства заявил в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.

«Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек», — сказал Александр Лукашенко.

Что хочет Путин? Лукашенко в интервью американской журналистке поделился инсайдом.

Интервьюер также поинтересовалась впечатлениями Президента Беларуси от общения в прошлом с Владимиром Зеленским. «Мне показалось, вменяемый человек тогда (Александр Лукашенко лично встречался с Владимиром Зеленским более шести лет назад. — Прим. БЕЛТА), но неопытный. Но это естественно. Если про политику говорить. Что касается личных каких-то качеств, я не настолько близок с ним, как с Путиным или с Си Цзиньпином», — отметил белорусский лидер. -0-

