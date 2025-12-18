Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике

Интервьюер также поинтересовалась впечатлениями Президента Беларуси от общения в прошлом с Владимиром Зеленским. «Мне показалось, вменяемый человек тогда (Александр Лукашенко лично встречался с Владимиром Зеленским более шести лет назад. — Прим. БЕЛТА), но неопытный. Но это естественно. Если про политику говорить. Что касается личных каких-то качеств, я не настолько близок с ним, как с Путиным или с Си Цзиньпином», — отметил белорусский лидер. -0-