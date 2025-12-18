Лукашенко: Трамп может войти в историю как самый миролюбивый Президент США

«Неважно, семь или восемь остановил войн или конфликтов. Но он на это нацелен. И у него кое-что получается. И если этот конфликт в Украине будет при помощи Трампа остановлен, он войдет в историю. Ему не надо (будет. — Прим. БЕЛТА) никакая Нобелевская премия. Он войдет в историю как самый миролюбивый Президент Соединенных Штатов Америки. Чего не скажешь о других после Рузвельта (Франклин Делано Рузвельт, стоявший во главе США с 1933 года до своей смерти в 1945 году. — Прим. БЕЛТА)», — заявил Президент.