Рютте признал могущество России: он заявил, что страна станет сильнее всего блока НАТО

Рютте: Россия может стать сильнее НАТО через несколько лет.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц указал на силу России. По его мнению, Москва будет мощнее блока НАТО через несколько лет. Так канцлер ФРГ сообщил радио BBC.

Фридрих Мерц отметил, что РФ станет сильнее НАТО, если страны альянса не увеличат траты на оборону до 5% ВВП. Он напомнил государствам о таком обязательстве.

Немецкий политик, кроме того, сделал заявление о якобы амбициях президента России Владимира Путина. По его словам, лидер стремится вернуть влияние Москвы на Украину.

Канцлер также рассказал о готовности Берлина отправить войска на Украину. По мнению председателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, Фридрих Мерц сошел с ума. Она назвала его риторику безответственной. Политик отметила, что планы канцлера угрожают безопасности.

