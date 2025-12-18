Трамп назвал тему обращения к нации

«Мы унаследовали беспорядок, мы провели хорошую работу, мы продолжим, и наша страна будет сильнее, чем когда-либо», — сообщил Трамп о теме предстоящего выступления.
Трамп настаивает, что экономика США нуждалась в помощи после предыдущей администрации. Основной темой нынешней повестки республиканцев является обеспечение доступности товаров, услуг и жилья для американцев. Другими проблемами Белый дом называет границу и уровень преступности.
Журналист Такер Карлсон ранее утверждал со ссылкой на источник в конгрессе, что президент США может объявить о действиях в адрес Венесуэлы.
Трамп при этом заявил журналистам о своем намерении вернуть права на нефть в республике, которые у Вашингтона якобы отняли.