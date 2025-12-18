«Трамп — сильная фигура». Лукашенко о сравнении нынешнего Президента США с бульдозером

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживал приход к власти нынешнего Президента США Дональда Трампа, но не является слепым его сторонником. Об этом белорусский лидер заявил в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании в США нынешний хозяин Белого дома показал себя блестяще: «Я его назвал в предвыборной кампании “бульдозер”. Он прошел по стране, как бульдозер, и победил. Я не думал, что он так оглушительно победит в США. Но он победил. Он эту победу заслужил. И даже Господь его пожалел. Он это признает. Поэтому, с какой стороны ни посмотри, Трамп — сильная фигура».
Лукашенко: Трамп может войти в историю как самый миролюбивый Президент США.
«Извините за некую нескромность, я был единственным Президентом, который не только болел за Трампа, когда он выдвинул свою кандидатуру в президенты, но и открыто об этом говорил. За него многие переживали. Но вот так в открытую выступать за Трампа, как это делали здесь, в Беларуси, — нигде этого не было», — сказал Александр Лукашенко.
По словам главы государства, и нынешние действия Дональда Трампа близки к его позиции и проводимой в Беларуси политике.
Вместе с тем Президент Беларуси подчеркнул, что не является слепым сторонником Трампа. «Джон (спецпосланник США Джон Коул. — Прим. БЕЛТА) был свидетелем, я ему на первой встрече высказал некие критические замечания в отношении политики Трампа. И то, о чем я предупреждал американцев на встрече со мной, все, о чем я говорил, это случилось сегодня, — констатировал белорусский лидер. — Поэтому я не являюсь слепым сторонником Трампа. Но я всегда приветствовал то, что Трамп придет к власти».-0-