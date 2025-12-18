«Трамп — сильная фигура». Лукашенко о сравнении нынешнего Президента США с бульдозером

Вместе с тем Президент Беларуси подчеркнул, что не является слепым сторонником Трампа. «Джон (спецпосланник США Джон Коул. — Прим. БЕЛТА) был свидетелем, я ему на первой встрече высказал некие критические замечания в отношении политики Трампа. И то, о чем я предупреждал американцев на встрече со мной, все, о чем я говорил, это случилось сегодня, — констатировал белорусский лидер. — Поэтому я не являюсь слепым сторонником Трампа. Но я всегда приветствовал то, что Трамп придет к власти».-0-