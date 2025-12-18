Парламент Австрии не поддержал идею использования активов РФ для помощи Киеву

Инициатива парламентской фракции «Зелёных» о взятии Австрией обязательства поддержать на уровне Европейского совета так называемый «репарационный кредит ЕС» для Украины, обеспеченный замороженными активами России, не была одобрена большинством депутатов Национального совета (нижней палаты парламента Австрии). Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В среду, в преддверии заседания Европейского совета 18−19 декабря, профильный комитет по делам ЕС обсудил ключевые вопросы европейской политики. Канцлер Австрии Кристиан Штокер и министр по делам Европы Клаудиа Плаккольм высказались о ситуации на Украине и мирных усилиях, а также затронули тему возможного использования заблокированных российских активов.
Предложение «Зелёных» заключалось в том, чтобы Австрия на высшем уровне Евросоюза поддержала создание кредитного механизма для Украины, используя замороженные средства Центрального банка России в качестве обеспечения. Однако эта инициатива, как и встречное предложение правой Австрийской партии свободы (АПС) об отказе от любой прямой или косвенной финансовой ответственности Австрии в рамках дальнейшей помощи Украине, не получила большинства голосов.
