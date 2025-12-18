Парламент Австрии не поддержал идею использования активов РФ для помощи Киеву

Предложение «Зелёных» заключалось в том, чтобы Австрия на высшем уровне Евросоюза поддержала создание кредитного механизма для Украины, используя замороженные средства Центрального банка России в качестве обеспечения. Однако эта инициатива, как и встречное предложение правой Австрийской партии свободы (АПС) об отказе от любой прямой или косвенной финансовой ответственности Австрии в рамках дальнейшей помощи Украине, не получила большинства голосов.