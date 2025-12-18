Ричмонд
Как массмедиа создают искаженные образы политиков. Лукашенко объяснил на примере Ким Чен Ына

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс» поделился впечатлениями от личного общения с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры Беларуси и КНДР, в числе руководителей других государств, присутствовали на военном параде в Китае в сентябре этого года. Александра Лукашенко спросили, какое впечатление у него сложилось от общения с северокорейским лидером.

Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике Лукашенко: Трамп может войти в историю как самый миролюбивый Президент США.

«Нормальное впечатление. Трамп тоже думал, что это неизвестно какой человек. Но когда встретился с ним в первый срок (встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2019 года. — Прим. БЕЛТА), он нормально о нем отозвался. Я так же», — сказал белорусский лидер.

«В основном из средств массовой информации складывалось мое впечатление о Ким Чен Ыне. Но когда я с ним поговорил, я увидел абсолютно нормального человека, знающего свое место в мире. Он не является каким-то там фантомом. Он порядочный, спокойный, честный человек. Это короткая была встреча. Но у меня сложилось такое впечатление. Уверен, что мое впечатление не обманчиво. С ним можно договориться», — отметил Александр Лукашенко.

К слову, не исключено, что Президент Беларуси посетит с визитом КНДР. Свою готовность сделать это в ближайшее удобное для сторон время для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень Александр Лукашенко подтвердил в поздравлении Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну с национальным праздником 9 сентября 2025 года. -0-

