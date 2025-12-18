Реализация этого документа США станет подарком для мира. О чем сказал Лукашенко?

Важно также отметить, что США декларировали приверженность политике «гибкого реализма» и стремление к хорошим отношениям со всеми странами без навязывания им демократических или других социальных изменений. В стратегии говорится о противоречии администрации Трампа с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну, «опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».-0-