Реализация этого документа США станет подарком для мира. О чем сказал Лукашенко?

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация на практике принятой недавно Стратегии национальной безопасности США станет подарком для мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
Глава белорусского государства охарактеризовал недавно принятую стратегию как приличный документ. «Это если осуществится — для мира будет подарок», — заявил он.
Александр Лукашенко отметил, что Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день делает все правильно. Включая тот факт, что американский лидер обратил внимание не только на внешнюю политику, но и начал разбираться с внутриполитическими и внутриэкономическими вопросами в США. «Это в точку и очень правильно», — сказал Президент Беларуси.
Как сообщалось БЕЛТА, недавно была опубликована обновленная Стратегия национальной безопасности США. В документе в том числе говорится, что важнейшим интересом США является достижение договоренности о скорейшем прекращении боевых действий в Украине, предотвращение непреднамеренной эскалации или распространения войны, а также восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией.
В документе также говорится о стремлении США сделать так, чтобы НАТО перестал восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс».
Важно также отметить, что США декларировали приверженность политике «гибкого реализма» и стремление к хорошим отношениям со всеми странами без навязывания им демократических или других социальных изменений. В стратегии говорится о противоречии администрации Трампа с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну, «опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».-0-