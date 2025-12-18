Новости СВО. ВС РФ освободили Герасимовку, зачистили Димитров, Киев эвакуирует север ДНР, озвучены чудовищные потери ВСУ в 2025 году, 18 декабря

The Telegraph со ссылкой на собственные источники утверждает, что если Украине будут предоставлены гарантии безопасности, аналогичные пятой статье договора НАТО, то США смогут применять против России истребители F-35, ракеты Tomahawk или аналогичные системы. Но только в том случае, если Москва нарушит мирное соглашение. При этом войск США на подконтрольной территории Украины не будет.