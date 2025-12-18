Днепропетровская область, 18 декабря.
В Днепропетровской области бойцы группировки «Восток» освободили Герасимовку. Расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур смогли подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии. В Минобороны отмечают, что создаются условия для наступления вглубь региона.
— Со взятием Герасимовки расширяется подконтрольная России зона на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. «Восточный экспресс» продолжает движение, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Следующими целями ВС РФ могут стать Братское и Андреевка, также находящиеся на реке Гайчур.
Из самого Днепропетровска приходят очередные кадры жёсткой мобилизации. За мужчину вступились проходившие мимо женщины и подростки. Сотрудники применили против них газовый баллончик.
Наступление ВС РФ в Сумской области: удары по 106-й бригаде ВСУ.
Ещё свыше 60 украинских боевиков ликвидировано в Сумской области и вблизи Курской. 106-я отдельная бригада Территориальной обороны попала в прицел российской авиации у Рыжевки. Армия России продолжает своё движение по Сумщине. Штурмовикам удалось достигнуть окраин Андреевки. В свою очередь, Киев доукомплектовывает свои подразделения мобилизованными.
Донецкая Народная Республика, 18 декабря.
Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает о полном освобождении Димитрова (Мирнограда), однако данную информацию ещё не подтвердили в Министерстве обороны России.
— Продолжается уничтожение украинских подразделений в Димитрове — последнем очаге обороны ВСУ в Красноармейской агломерации. Противник в городе надёжно заблокирован. Освобождение Красноармейска и Димитрова станет крупнейшим поражением украинской армии в Донбассе за последнее время, — заявил министр обороны Андрей Белоусов.
Об успехах на севере ДНР говорят действия украинских властей. Из Святогорска и ещё восьми населённых пунктов началась принудительная эвакуация семей с детьми. Ранее здесь закрылось отделение почты, что также говорит о приближении российских войск. На данный момент ВС РФ в десяти километрах от города. Освобождение Святогорска позволит наступать на Славянск с севера.
Расчёт гаубицы Д-30 группировки войск «Южная» уничтожил пункт управления БПЛА противника в районе Константиновки. Видео © Telegram / Минобороны России.
Потери ВСУ за 2025 год составили полмиллиона человек.
В уходящем году Украина потеряла почти 500 тысяч военнослужащих. Такие цифры озвучил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания расширенной коллегии военного ведомства. Также уничтожено большое количество техники. Вместе с этим киевский режим лишился 70% ТЭЦ и более 37% ГЭС. Также Украина сократилась в своих размерах.
— В этом году уже освобождено свыше 300 населённых пунктов, в том числе крупные города, превращённые противником в укреплённые узлы, насыщенные долговременными фортификационными вооружениями, — заявил президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что российские подразделения могут нарастить темп наступления на важных направлениях.
Гарантии для Киева: США обсуждают удар «томагавками» по РФ.
The Telegraph со ссылкой на собственные источники утверждает, что если Украине будут предоставлены гарантии безопасности, аналогичные пятой статье договора НАТО, то США смогут применять против России истребители F-35, ракеты Tomahawk или аналогичные системы. Но только в том случае, если Москва нарушит мирное соглашение. При этом войск США на подконтрольной территории Украины не будет.
Но у Киева осталось мало времени, чтобы заключить приемлемое соглашение. The Wall Street Journal пишет, что чиновники администрации Трампа уверены, что Украина проигрывает боевые действия, но сможет ещё продержаться один год. Для этого нужно стабильное финансирование.