Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV назвал российского лидера Владимира Путина «волкодавом» в политике.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: AP 2024

«Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек», — сказал глава республики.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше