Что случится, если американская инициатива «Ключевой пятерки» заменит G7. Прогноз от Лукашенко

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс» дал прогноз, что случится в мире, если по инициативе США будет создана «Ключевая пятерка», передает корреспондент БЕЛТА.

«Из средств массовой информации я услышал, что Трамп готов создать некий блок из пяти государств: Россия, Китай, Япония, Соединенные Штаты Америки и Индия. Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным — и в короткий промежуток времени», — сказал глава государства.

Реализация этого документа США станет подарком для мира. О чем сказал Лукашенко?

«Европейцы не понимают, чего хочет Трамп, — Трамп обратился в Азию, потому что там главный центр будущего развития. Сегодня Азия развивается бурными темпами и прежде всего благодаря Китаю», — добавил Александр Лукашенко.

Как сообщалось в СМИ, администрация Президента США обсуждает создание нового объединения из пяти стран «Ключевая пятерка» (Core 5, С5), альтернативного «Большой семерке» (G7). Согласно планам Вашингтона, в состав нового объединения войдут США, Россия, Китай, Индия и Япония. Они будут регулярно проводить саммиты по конкретным темам. Первым пунктом в предложенной повестке C5 могло бы стать урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. -0-

Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
