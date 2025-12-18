Лукашенко рассказал, как не повелся на предложения европейцев о «демократии» и сделал ставку на Китай

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс» рассказал, как в свое время не повелся на предложения европейцев о «разного рода демократии» и сделал ставку на Китай, за которым большое будущее, передает корреспондент БЕЛТА.
Главу государства во время интервью спросили про Китай и его лидера Си Цзиньпина. Александр Лукашенко подчеркнул, что впервые побывал в этой стране более 30 лет назад, будучи депутатом, и уже тогда понял, что за Китаем — большое будущее. «Я приехал и сказал в парламенте: нам надо выстраивать отношения с китайским государством. Там большое будущее. Ну, американцы тогда, знаете, не очень с нами дружили и дружить не хотели. Европейцы тоже пытались меня запутать разного рода демократией там и так далее. Но я видел экономику прежде всего. И я видел, что Китай будет развиваться», — сказал белорусский лидер.
По его словам, сейчас, спустя несколько десятилетий, очевидно, что Китай выбивается в лидеры, и это даже вызывает настороженность со стороны США, которые пытаются сдержать развитие Китая. Однако сделать это уже невозможно, уверен Президент Беларуси. «Вы потеряли как минимум 20 лет для того, чтобы сдержать Китай. Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, особенно с той философией, которая у китайцев в голове», — считает Александр Лукашенко.
«Я Китай видел на протяжении 30 лет. Они совершают каждый год революцию. Я приезжаю туда каждый год и не узнаю Китай. Они настолько эффективны, что вы даже оценить этого не можете», — добавил глава государства.
Характеризуя Председателя КНР Си Цзиньпина, Александр Лукашенко отметил, что это умный, аккуратный человек, спокойный до невозможности, как все китайцы. «Это их особенность — они никуда не торопятся. Это умные люди (цивилизация древнейшая), которые понимают: рано или поздно проблема, которая существует, должна быть разрешена. Они считают, что ускорять этот процесс бесполезно. Можем нарваться на неприятности. Они тихо, спокойно делают свое дело», — сказал Президент. -0-