Лукашенко рассказал, как не повелся на предложения европейцев о «демократии» и сделал ставку на Китай

Главу государства во время интервью спросили про Китай и его лидера Си Цзиньпина. Александр Лукашенко подчеркнул, что впервые побывал в этой стране более 30 лет назад, будучи депутатом, и уже тогда понял, что за Китаем — большое будущее. «Я приехал и сказал в парламенте: нам надо выстраивать отношения с китайским государством. Там большое будущее. Ну, американцы тогда, знаете, не очень с нами дружили и дружить не хотели. Европейцы тоже пытались меня запутать разного рода демократией там и так далее. Но я видел экономику прежде всего. И я видел, что Китай будет развиваться», — сказал белорусский лидер.