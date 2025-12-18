Лукашенко сказал, почему Путин в политике волкодав и великий человек

Глава Беларуси Александр Лукашенко сказал, что президент России Владимир Путин в политике волкодав и великий человек. Такую характеристику своему коллеге руководитель республики дал в интервью американской телекомпании «Ньюмакс». Видеофрагмент появился в телеграм-канале «Пул Первого».
Опубликованный фрагмент беседы касался оценок Лукашенко ряда мировых политиков. О Владимире Путине белорусский президент сказал так:
«В политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек».
Что касается общения с российским президентом в более неформальных обстоятельствах, то Александр Лукашенко высказался так:
«Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие».
Также Лукашенко высказался в интервью о личных качествах и вменяемости Владимира Зеленского, а также о порядочности и честности Ким Чен Ына, который знает свое место в мире. Еще президент Беларуси назвал условие, при котором Дональд Трамп точно войдет в историю.
Ранее Лукашенко сказал, что уверен в том, чего хочет Путин, раскрыл, что посоветовал президенту США Дональду Трампу перед встречей с Путиным на Аляске, а также подчеркнул: украинцы сами отдали Крым России.