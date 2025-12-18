Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, почему Путин в политике волкодав и великий человек

Лукашенко: Путин в политике волкодав и великий человек.

Источник: Комсомольская правда

Глава Беларуси Александр Лукашенко сказал, что президент России Владимир Путин в политике волкодав и великий человек. Такую характеристику своему коллеге руководитель республики дал в интервью американской телекомпании «Ньюмакс». Видеофрагмент появился в телеграм-канале «Пул Первого».

Опубликованный фрагмент беседы касался оценок Лукашенко ряда мировых политиков. О Владимире Путине белорусский президент сказал так:

«В политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек».

Что касается общения с российским президентом в более неформальных обстоятельствах, то Александр Лукашенко высказался так:

«Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие».

Также Лукашенко высказался в интервью о личных качествах и вменяемости Владимира Зеленского, а также о порядочности и честности Ким Чен Ына, который знает свое место в мире. Еще президент Беларуси назвал условие, при котором Дональд Трамп точно войдет в историю.

Ранее Лукашенко сказал, что уверен в том, чего хочет Путин, раскрыл, что посоветовал президенту США Дональду Трампу перед встречей с Путиным на Аляске, а также подчеркнул: украинцы сами отдали Крым России.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше