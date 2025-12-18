Ричмонд
Трамп заявил о желании США вернуть права на нефть в Венесуэле

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о намерении вернуть права на нефтяные ресурсы в Венесуэле, которые, по его словам, были утрачены США из-за невнимательности предыдущей администрации.

В комментарии журналистам он подчеркнул, что Вашингтон стремится восстановить контроль над активами, включая землю и нефть, которые, как он утверждает, были незаконно отобраны.

Напомним, что американский журналист Такер Карлсон высказал предположение, что президент США Дональд Трамп может объявить о начале военных действий против Венесуэлы в своём обращении к нации утром 18 декабря.

Ранее сообщалось, что авиация ВМС США поднята в небо у берегов Венесуэлы.

