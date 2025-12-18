Лукашенко: Беларусь и США могут вместе работать в Венесуэле

«Я вчера Джону Коулу сказал (речь о переговорах 12 декабря. — Прим. БЕЛТА): бесплатно (мне не надо ничего платить) будем вместе работать в интересах того, чтобы и венесуэльский народ жил в мире, и американцы не гибли на чужой земле ради каких-то там нефти, золота, редкоземельных металлов или в борьбе с наркотиками и прочее. Там, где есть возможность сохранить жизнь, надо это сохранить», — сказал Президент. -0-