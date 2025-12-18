Ричмонд
Лукашенко: Беларусь и США могут вместе работать в Венесуэле

«Там, где есть возможность сохранить жизнь, надо это сохранить», — сказал Президент.

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и США могут вместе работать по разрешению ситуации в Венесуэле, и такое предложение было озвучено американской стороне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.

«Я вчера Джону Коулу сказал (речь о переговорах 12 декабря. — Прим. БЕЛТА): бесплатно (мне не надо ничего платить) будем вместе работать в интересах того, чтобы и венесуэльский народ жил в мире, и американцы не гибли на чужой земле ради каких-то там нефти, золота, редкоземельных металлов или в борьбе с наркотиками и прочее. Там, где есть возможность сохранить жизнь, надо это сохранить», — сказал Президент. -0-

Реализация этого документа США станет подарком для мира. О чем сказал Лукашенко?

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше