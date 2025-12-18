Лукашенко передал Коулу «прагматичные предложения», находящиеся в плоскости интересов США

По словам Александра Лукашенко, в ходе переговоров со спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом он передал «некоторые предложения нашего прагматизма», которые находятся в плоскости интересов США. «И по-мужски сказал вашим коллегам, которые приехали: ребята, надо уметь признавать поражение. Если даже крупная страна, такая как США, если вы в 2020 году, организовав против нас атаку (не вы лично, но вы были сторонниками этого), проиграли — надо исходить из этого. Не надо ходить и кричать по миру: мы проиграли. Но надо исходить из этого. Проиграли — давайте сядем спокойно, по-мужски, будем двигаться дальше», — обратил внимание Президент.