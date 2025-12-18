Лукашенко передал Коулу «прагматичные предложения», находящиеся в плоскости интересов США

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил США договариваться на основе прагматизма. Об этом он заявил в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Александра Лукашенко, в ходе переговоров со спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом он передал «некоторые предложения нашего прагматизма», которые находятся в плоскости интересов США. «И по-мужски сказал вашим коллегам, которые приехали: ребята, надо уметь признавать поражение. Если даже крупная страна, такая как США, если вы в 2020 году, организовав против нас атаку (не вы лично, но вы были сторонниками этого), проиграли — надо исходить из этого. Не надо ходить и кричать по миру: мы проиграли. Но надо исходить из этого. Проиграли — давайте сядем спокойно, по-мужски, будем двигаться дальше», — обратил внимание Президент.
«Надо договариваться. Надо прекратить нам друг с другом драться, особенно сторонникам. Мы чего с американцами имеем плохие отношения? Что мы сделали плохого для Соединенных Штатов Америки? Ничего. Так почему вы на нас смотрите искоса?» — риторически спросил белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в хороших взаимоотношениях с США и выразил уверенность, что в результате текущего диалога сторонам удастся обо всем договориться.
Глава государства считает, что нынешнее поколение руководителей не должно оставлять в наследство следующим поколениям нерешенные вопросы во взаимоотношениях двух государств. «Я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководства мною страной, были переложены на новое поколение. Каждое поколение должно решать свои проблемы сами. Вот у нашего поколения — у Трампа, у Лукашенко — есть проблемы. Мы их должны решить», — уверен Президент.
Более того, есть общие вопросы, где Беларусь и США в состоянии помочь друг другу. В качестве примера Александр Лукашенко привел Венесуэлу. «Мы можем вместе там работать? Можем. Я вчера Джону Коулу сказал (речь о переговорах 12 декабря. — Прим. БЕЛТА): бесплатно (мне не надо ничего платить) будем вместе работать в интересах того, чтобы и венесуэльский народ жил в мире, и американцы не гибли на чужой земле ради каких-то там нефти, золота, редкоземельных металлов или в борьбе с наркотиками и прочее. Там, где есть возможность сохранить жизнь, надо это сохранить», — сказал он.
Глава государства, говоря о том, каким он видит развитие белорусско-американских отношений, отметил некоторую схожесть двух народов. Ведь у многих в США — европейские корни. «Поэтому я уверен, что мы договоримся. Может быть, на рельсах прагматизма. Американцы исключительно прагматичные. Мы тоже. Поэтому, я думаю, если мы определимся по основным направлениям нашего прагматизма, мы договоримся, — добавил Александр Лукашенко. — Поэтому — мы договоримся с американцами. Мы договоримся».-0-