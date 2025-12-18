Ричмонд
Трамп: США хотят вернуть «похищенные Венесуэлой» права на нефть

Соединенные Штаты стремятся вернуть утраченные права на венесуэльскую нефть, которые ранее были отобраны у Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что США имеют права на землю и нефть, которые были у них отобраны.



«У нас забрали права на землю, нефть и все, чем мы владели. Потому что у страны был президент, который, возможно, просто не уделял должного внимания происходящему», — заявил Трамп журналистам, слова привел Fox News.

Дональд Трамп намерен объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения из Овального кабинета Белого дома в 21:00 по восточному времени (05:00 мск 18 декабря). Об этом ранее сообщил журналист Такер Карлсон.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше