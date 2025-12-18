Трамп: США хотят вернуть «похищенные Венесуэлой» права на нефть

Трамп заявил, что США имеют права на землю и нефть, которые были у них отобраны.
Соединенные Штаты стремятся вернуть утраченные права на венесуэльскую нефть, которые ранее были отобраны у Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«У нас забрали права на землю, нефть и все, чем мы владели. Потому что у страны был президент, который, возможно, просто не уделял должного внимания происходящему», — заявил Трамп журналистам, слова привел Fox News.
Дональд Трамп намерен объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения из Овального кабинета Белого дома в 21:00 по восточному времени (05:00 мск 18 декабря). Об этом ранее сообщил журналист Такер Карлсон.