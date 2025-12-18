Ричмонд
Трамп заявил о желании США получить назад похищенные Венесуэлой права на нефть

Соединённые Штаты хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые были отняты у Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Источник: Life.ru

«Они забрали все наши права на энергетику. Не столь давно они забрали наши [права на] нефть. У нас это отобрали, потому что у нас был президент, который, возможно, просто не следил за происходящим», — сказал Трамп.

Напомним, утром 18 декабря в ходе обращения к нации Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле. Об этом заявил журналист Такер Карлсон, подчеркнув, что получил информацию от члена Конгресса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
