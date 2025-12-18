Трамп заявил о желании США получить назад похищенные Венесуэлой права на нефть

«Они забрали все наши права на энергетику. Не столь давно они забрали наши [права на] нефть. У нас это отобрали, потому что у нас был президент, который, возможно, просто не следил за происходящим», — сказал Трамп.
Напомним, утром 18 декабря в ходе обращения к нации Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле. Об этом заявил журналист Такер Карлсон, подчеркнув, что получил информацию от члена Конгресса.
