Карлсон: в обращении к нации Трамп может объявить о вторжении в Венесуэлу

Прошлой ночью в соцсети Truth Social Трамп объявил о блокаде всех подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Кроме того, он признал власти Боливарианской республики террористической организацией за то, что они якобы занимаются «терроризмом, контрабандой наркотиков и торговлей людьми». Американский лидер отметил, что военная активность США против Венесуэлы будет продолжаться до тех пор, пока власти республики не вернут США всю нефть, земли и другие активы, которые они ранее «украли у США».