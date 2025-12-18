В Европе признали проблемы в переговорах по активам РФ: ситуация в тупике

По данным издания, Бельгия заявила, что государства ЕС должны разделить со страной все возможные риски, связанные с использованием российских средств. Объем гарантий должен быть больше, чем предполагал Евросоюз. По версии источника, Бельгией запрошено более 210 миллиардов евро.