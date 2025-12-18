В Европе признали проблемы в переговорах по активам РФ: ситуация в тупике

В Европе активно обсуждают вопрос использования российских суверенных активов. Однако подготовительные переговоры зашли в тупик. Лидеры стран-членов ЕС не могут договориться о решении по активам РФ, пишет Politico.
По данным издания, Бельгия заявила, что государства ЕС должны разделить со страной все возможные риски, связанные с использованием российских средств. Объем гарантий должен быть больше, чем предполагал Евросоюз. По версии источника, Бельгией запрошено более 210 миллиардов евро.
«Менее, чем за 24 часа до начала саммита, на котором будет обсуждаться ситуация с российскими активами, посол Бельгии при ЕС Петер Морс заявил своим коллегам, что этот переговорный процесс пошел вспять», — сообщил автор материала.
Между тем Вашингтон пытается отговорить Европу от плана по изъятию активов России. США выступили против выделения якобы репарационного кредита Киеву.