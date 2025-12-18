Лукашенко высказался о личных качествах и вменяемости Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о личных качествах и вменяемости Владимира Зеленского в интервью американской телекомпании «Ньюмакс». Видео появилось в телеграм-канале «Пул Первого».
«Мне показалось, вменяемый человек тогда, но неопытный. Но это естественно. Если про политику говорить», — вспомнил Лукашенко свою встречу с Зеленским более шести лет назад.
Затронул глава Беларуси и другую сторону личности Владимира Зеленского:
«Что касается личных каких-то качеств, я не настолько близок с ним, как с Путиным или с Си Цзиньпином».
Тем временем Александр Лукашенко сказал, почему Владимир Путин в политике волкодав и великий человек, а также высказался о порядочности и честности Ким Чен Ына, который знает свое место в мире. Еще президент Беларуси назвал условие, при котором Дональд Трамп точно войдет в историю.
