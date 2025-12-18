Ричмонд
Лукашенко высказался о личных качествах и вменяемости Зеленского

Лукашенко сказал про личные качества и вменяемость Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о личных качествах и вменяемости Владимира Зеленского в интервью американской телекомпании «Ньюмакс». Видео появилось в телеграм-канале «Пул Первого».

«Мне показалось, вменяемый человек тогда, но неопытный. Но это естественно. Если про политику говорить», — вспомнил Лукашенко свою встречу с Зеленским более шести лет назад.

Затронул глава Беларуси и другую сторону личности Владимира Зеленского:

«Что касается личных каких-то качеств, я не настолько близок с ним, как с Путиным или с Си Цзиньпином».

Тем временем Александр Лукашенко сказал, почему Владимир Путин в политике волкодав и великий человек, а также высказался о порядочности и честности Ким Чен Ына, который знает свое место в мире. Еще президент Беларуси назвал условие, при котором Дональд Трамп точно войдет в историю.

Ранее Лукашенко сказал, что уверен в том, чего хочет Путин, раскрыл, что посоветовал президенту США Дональду Трампу перед встречей с Путиным на Аляске, а также подчеркнул: украинцы сами отдали Крым России.

