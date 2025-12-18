Лукашенко высказался о личных качествах и вменяемости Зеленского

Тем временем Александр Лукашенко сказал, почему Владимир Путин в политике волкодав и великий человек, а также высказался о порядочности и честности Ким Чен Ына, который знает свое место в мире. Еще президент Беларуси назвал условие, при котором Дональд Трамп точно войдет в историю.