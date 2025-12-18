Ричмонд
«Великий и сильный человек “: Лукашенко оценил политическую силу Путина

Лукашенко назвал Путина великим в политике человеком.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал необычную характеристику главе российского государства, назвав российского коллегу Владимира Путина политическим «волкодавом».

«Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек», — рассказал Лукашенко в беседе с американским тедеканалом Newsmax TV.

Лукашенко также высказал мнение, что российский лидер стремится к прекращению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что основания для такой уверенности хорошо известны и носят комплексный характер, но не стал их конкретизировать. При этом Лукашенко признал, что у президента РФ и Владимира Зеленского разные представления о том, как должен быть урегулирован кризис.

