«Великий и сильный человек “: Лукашенко оценил политическую силу Путина

Лукашенко также высказал мнение, что российский лидер стремится к прекращению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что основания для такой уверенности хорошо известны и носят комплексный характер, но не стал их конкретизировать. При этом Лукашенко признал, что у президента РФ и Владимира Зеленского разные представления о том, как должен быть урегулирован кризис.